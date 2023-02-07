Байден объяснил свое решение не поставлять Украине истребители F-16

Вашингтон, , 04:53 — REGNUM США должны оставить истребители F-16 на своей территории и не предавать их Киеву, поскольку сложилась «совсем иная ситуация», заявил 6 февраля журналистами американский президент Джо Байден.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос о причинах отказа Киеву. При этом Байден не стал пояснять, о какой «ситуации» идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля журналисты The New York Times Эрик Шмитт и Хелен Купер написали о том, что власти США заявляли о возможности поставок своих истребителей Украине, чтобы обманом спровоцировать страны ЕС на такие же шаги.

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