Вашингтон, 7 февраля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. США должны оставить истребители F-16 на своей территории и не предавать их Киеву, поскольку сложилась «совсем иная ситуация», заявил 6 февраля журналистами американский президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Так он ответил на вопрос о причинах отказа Киеву. При этом Байден не стал пояснять, о какой «ситуации» идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля журналисты The New York Times Эрик Шмитт и Хелен Купер написали о том, что власти США заявляли о возможности поставок своих истребителей Украине, чтобы обманом спровоцировать страны ЕС на такие же шаги.