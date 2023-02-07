Париж, 7 февраля, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Антироссийские санкционные меры оказали благотворное влияние на экономику России и поспособствовали её подъёму. Такое заявление сделал лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Делая оценку влияния, оказанного антироссийскими санкционными мерами на экономику России, Асселино обнаружил, что вместо ожидаемого разрушительного эффекта санкции поспособствовали подъёму экономики в России.

«Санкции против России», оказывается, идут России на пользу! Две самые густонаселенные страны мира, Китай и Индия, в значительной степени заменили ЕС, население которого падает. Конкурентоспособность Евросоюза будет падать с такой же скоростью», — пояснил политик.

Асселино уточнил, что экспорт российской нефти в 2022 году вырос на 11,9%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проживающий в Москве французский советник Франк Феррари указал, что ситуация в российской экономике совсем «не такая мрачная», какой бы её хотели видеть на Западе инициаторы введения антироссийских санкций.