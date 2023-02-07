Американский политик Янг назвал замглавы МИД Украины Мельника военным преступником

Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник является военным преступником, написал в своем микроблоге кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки, демократ Джеффри Янг.

Экс-посол киевского режима в Германии Андрей Мельник © Посольство Киева в Германии

Кроме того, по мнению политика, наиболее худшими военными преступниками в США можно назвать должностных лиц администрации Соединенных Штатов. Янг пояснил, что они виновны в развязывании «незаконной прокси-войны против России, которая началась в 2014 году или раньше».

Кандидат на пост губернатора также к военным преступникам американских миллиардеров, которые замешаны в выдвижении указанных чиновников на их действующие посты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву очень важно получить от Запада партию военных самолетов. Он отметил, что для ВСУ в настоящее время не важно, какая модель боевых машин будет поставлена западными странами.

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