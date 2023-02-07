Вашингтон, 7 февраля, 2023, 04:29 — ИА Регнум. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник является военным преступником, написал в своем микроблоге кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки, демократ Джеффри Янг.

Посольство Киева в Германии Экс-посол киевского режима в Германии Андрей Мельник

Кроме того, по мнению политика, худшими военными преступниками в США можно назвать должностных лиц администрации Соединенных Штатов. Янг пояснил, что они виновны в развязывании «незаконной прокси-войны против России, которая началась в 2014 году или раньше».

Кандидат на пост губернатора также причисляет к военным преступникам американских миллиардеров, которые замешаны в выдвижении указанных чиновников на их действующие посты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву очень важно получить от Запада партию военных самолетов. Он отметил, что для ВСУ в настоящее время неважно, какая модель боевых машин будет поставлена западными странами.