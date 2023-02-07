Москва, 7 февраля, 2023, 04:44 — ИА Регнум. В России для применения в зоне СВО было в несколько раз увеличено производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», сообщает 7 февраля РИА Новости.

Mike1979 Russia Управляемый снаряд «Краснополь»

152-миллиметровые снаряды «Краснополь» имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.

Применение «Краснополя» позволяет добиться чрезвычайной точности стрельбы. Так, при стрельбе на максимальную дистанцию в 25 километров отклонение снаряда от цели составляет не более двух метров.

«Краснополь» может оказаться чрезвычайно эффективным для уничтожения западных танков Abrams и Leopard, которые будут поставляться киевскому режиму. Поэтому выпуск «Краснополей» в 2023 году возрастёт ещё больше.

Напомним, что НАТО в ближайшее время намерено предать Украине значительное количество своих танков.