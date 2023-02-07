Вашингтон, 7 февраля, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Первая партия обломков сбитого над территорией США китайского аэростата была доставлена для изучения в Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом 6 февраля сообщает телекомпания CNN.

Цитата из видео: Китайский аэростат. 2023. США Китайский аэростат отчетливо виден в небе над США

Изучение обломков будет происходить в лаборатории ФБР в штате Вирджиния. Отмечается, что в Пентагоне для ограничения возможностей аэростата по сбору информации были использованы средства для создания радиоэлектронных помех.

Напомним, аэростат был замечен над территорией США 2 февраля, при этом в МИД Китая уточнили, что это китайский метеозонд, который используется исключительно для гражданских целей. В частности, в МИД КНР пояснили, что аэростат был запущен с метеорологическими целями.

Зонд был сбит 4 февраля у побережья американского штата Южная Каролина. Пострадавших в результате инцидента нет. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что власти США собирают обломки аэростата для изучения с целью выяснить больше информации для дальнейшего анализа произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обострении отношений между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэрозонда.