Лос-Анджелес, США, 7 февраля, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Из США в Турцию будут направлены две поисково-спасательные группы, сообщает 6 февраля телеканал CNN.

msb.gov.tr В зоне землетрясения. Турция

Об этом заявил американский посол в Турции Джефф Флейк. По словам посла, в зону стихийного бедствия отправятся спасатели из Лос-Анджелеса и из Фэрфакса, штат Виргиния.

Каждая из групп насчитывает примерно по 70 человек. Кроме спасателей со специально обученными поисковыми собаками в Турции вылетят и парамедики.

Напомним, что 6 февраля президент США Джо Байден пообещал любую необходимую помощь пострадавшей от землетрясения Турции.