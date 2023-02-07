Вашингтон, 7 февраля, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и его администрация ожидают высокой оценки своей деятельности от Конгресса США, хотя на самом деле им должно быть стыдно за ущерб, причинённый стране за прошедшие два года. Такое заявление сделал 7 февраля консервативный политический аналитик Чарльз Ортел в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Говоря о предстоящем ежегодном послании американского лидера к Конгрессу США «О положении страны», Ортел отметил, что Байден ожидает высокой оценки деятельности своей администрации. Однако, по словам аналитика, высокая оценка совершенно не коррелирует с реальным положением вещей.

«Байден считает, что администрацию Байдена — Харрис следует хвалить за успехи. Вместо этого он, вице-президент и его кабинет уже стали посмешищами, которым следует спрятать головы от коллективного стыда за ущерб, нанесенный внутри и за пределами Америки в течение двух долгих лет», — пояснил Ортел.

Как пример провальной политики администрации Байдена аналитик назвал ухудшение ситуации на рынке труда, рост преступности в городах, которые контролируют демократы, и обострение ситуации на границе с Мексикой. Ортел предположил, что в своей речи Байден обрушится с критикой на политических оппонентов, которые не поддерживают его инициативы, а также призовёт Конгресс к повышению потолка государственного долга.

«Без сомнения, он также будет рекламировать свою борьбу с изменениями климата и выступит с нападками на критиков его якобы усилий по продвижению социальной справедливости», — пояснил аналитик.

Напомним, ежегодное обращение главы Белого дома к Конгрессу США является подведением итогов деятельности администрации действующего президента за прошедший год. В ходе обращения американский лидер излагает свой взгляд на текущую ситуацию в стране и намечает приоритеты во внешней и внутренней политике. Байден выступит с речью 8 февраля, для него это будет уже третье обращение к Конгрессу США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский лидер Байден отказался от обсуждения с Конгрессом госдолга США.