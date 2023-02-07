Олбани, США, 7 февраля, 2023, 03:43 — ИА Регнум. Сильнейшее за последние 40 лет землетрясение магнитудой 3,8 было зафиксировано на северо-западе американского штата Нью-Йорк 6 февраля, передает телеканал NBC.

Martin Luff Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенека (округе Эри), а их очаг залегал на глубине около 3 км. Землетрясение также ощущалось в районе Ниагарского водопада.

Подобных по своей интенсивности подземных толчков не фиксировалось в регионе с 1983 года. Тогда в штате было зарегистрировано 24 землетрясения магнитудой более 2,5.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое также затронуло территорию Сирии. Толчки привели к разрушению зданий и сотням жертв. Кроме того, было зафиксировано землетрясение в 628 км к западу от города Алма-Ата в Казахстане.