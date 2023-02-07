В Техасе задержано 129 нелегальных иммигрантов
Остин, США, 7 февраля 2023, 03:57 — REGNUM Власти Техаса в приграничных районах задержали больше сотни нелегальных иммигрантов, сообщает 6 февраля телеканал Fox News.
Рейнджерами из Департамента общественной безопасности штата совместно с агентами Пограничного патруля США была проведена многодневная операция по пресечению проникновения нелегалов из Мексики.
В результате операции, осуществлённой в долине реки Рио-Гранде, было задержано 129 человек. Среди задержанных выявлено восемь профессиональных проводников, занимающихся регулярной переправкой нелегалов из Мексики в США. Также среди задержанных обнаружено трое граждан Китая.
Напомним, что американские власти не могут справиться с огромным потоком нелегальных иммигрантов, проникающих в США из Мексики.
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