Вашингтон, 7 февраля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Готовность оказать любую помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения выразил президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

(сс) US Department of State Джо Байден и Реджеп Эрдоган. 2016

«Президент подтвердил готовность США оказать любую и всю необходимую помощь нашему союзнику по НАТО Турции после данной трагедии», — сказано в заявлении, опубликованном по результатам беседы лидеров двух стран.

Также уточняется, что глава Белого дома от имени американского народа выразил соболезнования всем пострадавшим или потерявшим близких в результате землетрясений в Турции. Байден коснулся и вопросов работы специалистов, которые уже «оперативно развертываются для оказания поддержки Турции в проведении поисково-спасательных работ и иного содействия». Указывается, что поддержка включает доставку и оказание медицинской помощи и предметов первой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в спасательной операции в районе, пострадавшем в результате землетрясения, принимают участие около 3500 турецких военнослужащих.