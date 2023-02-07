Пекин, 7 февраля, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Официальный Пекин объявил о сбившемся с курса китайском аэростате над Латинской Америкой и Карибским морем, сообщает 6 февраля телеканал Fox News.

National Oceanic and Atmospheric Administration Метеозонд

Представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге заявила, что ещё один китайский аэростат сбился с курса. Как отметила чиновница, этот аэростат не выполняет военных целей, а предназначен для метеорологических и других исследовательских целей.

По её словам, аэростат, имеющий ограниченные возможности для автономного управления, под влиянием погодных условий далеко отклонился от запланированного курса и вошел в воздушное пространство Латинской Америки и Карибского бассейна.

Напомним, что 4 февраля американские военные по приказу президента Джо Байдена сбили пролетавший над континентальной частью США китайский аэростат.