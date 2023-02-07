El Balad: из-под завалов в Алеппо извлекли новорожденного ребенка

Дамаск, , 03:01 — REGNUM Новорожденный ребенок был найден спасателями под завалами зданий в окрестностях города Алеппо на севере Сирии, где 6 февраля произошло сильное землетрясение, сообщает информационный портал El Balad.

Корнелиу Баба. Младенец

Журналисты уточнили, что младенец родился под обломками на территории населенного пункта Джендерес. Его мать погибла. В настоящий момент ребенок находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки также распространились на Сирию и Ливан. В Сирии в результате обрушения зданий погибли более 700 человек.

МЧС России пообещало направить в Сирию и Турцию четыре самолета со спасателями, которые должны помочь странам в поиске людей в местах завалов зданий.

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