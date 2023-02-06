Абу-Даби, 7 февраля, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Краснодар» в матче второго тура предсезонного турнира Winline — Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 6 февраля на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

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В составе «Спартака» голы забили: Павел Мелешин на 22-й минуте, Антон Зиньковский на 58-й минуте, Шамар Николсон на 8-й минуте, Кейта Бальде на 83-й минуте, с пенальти.

По результатам двух туров «Спартак», набравший пять очков, стал лидером общего зачёта. Второе место делят «Краснодар» и «Сочи», набравшие по три очка, затем «Ростов», у которого одно очко. Накануне 6 февраля «Сочи» выиграл у «Ростова» со счётом 3:0.

В заключительном туре «Спартаку» предстоит встретиться с «Сочи», матч состоится 10 февраля. «Краснодар» будет играть с «Ростовом» 11 февраля.