Донецк, 7 февраля, 2023, 02:57 — ИА Регнум. За истекшие сутки ВФУ 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает 7 февраля представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

На донецком направлении было совершено десять обстрелов, на горловском — шесть, на ясиноватском — два. Обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий калибром 152 мм и 155 мм. Всего было выпущено 97 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Донецк (Киевский, Кировский, Петровский районы), Горловка (Калининский, Никитовский районы), Широкая Балка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район).

В результате обстрелов два человека было ранено. Скончался получивший 4 февраля в Горловке ранение мужчина.

Десять домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Петровском и Кировском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки.

Напомним, что за 5 февраля было зафиксировано 25 обстрелов.