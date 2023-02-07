На юге Перу при сходе селевых потоков погибли 40 человек

Лима, , 02:34 — REGNUM Как минимум 40 человек погибли в результате схода селевых потоков на юге Перу. Об этом 6 февраля сообщает радио RPP.

Селевой поток (сс) Bankwatch

Сход селевых потоков впервые произошёл в регионе Арекипа во второй половине дня 5 февраля, затем, меньше, чем через сутки, произошёл второй сход селя. Отмечается, что пострадали пять населённых пунктов, селевой поток полностью уничтожил около 200 жилых домов.

Количество пострадавших от стихии семей составило более 2 тысяч. Кроме того, сообщается о десятках автомобилей, заблокированных оползнями и селевыми потоками. Пять человек, ехавших в грузовике, числятся пропавшими без весте, после того, как автомобиль унесло потоком грязи и камней с шоссе в овраг.

Правительство региона направило в пострадавший район спасательные бригады с помощью пострадавшим людям. Местные жители, из опасений перед возможным повторением схода селевых потоков ушли в высокогорные районы.

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