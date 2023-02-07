В ВСУ заявили, что российские войска заняли больше трети Артемовска
Киев, 7 февраля 2023, 02:29 — REGNUM Российские войска взяли под контроль больше трети города Артемовск (ДНР), утверждает офицер ВСУ Дениса Ярославского, слова которого приводит киевское издание «Страна. ua».
По его словам, ситуация в населенном пункте остается напряженной. Ярославский признал, что российские военные имеют хороший боевой опыт, а ВСУ сталкиваются с трудностями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВС России смогли закрепиться на севере и востоке Артемовска. По его словам, российские военнослужащие продолжают вытеснять ВСУ с их позиций в городе.
6 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС о том, что 5 февраля украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях.
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