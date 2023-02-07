Офицер ВСУ Ярославский заявил, что российские военные контролируют больше трети Артемовска

Киев, , 02:29 — REGNUM Российские войска взяли под контроль больше трети города Артемовск (ДНР), утверждает офицер ВСУ Дениса Ярославского, слова которого приводит киевское издание «Страна. ua».

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, ситуация в населенном пункте остается напряженной. Ярославский признал, что российские военные имеют хороший боевой опыт, а ВСУ сталкиваются с трудностями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВС России смогли закрепиться на севере и востоке Артемовска. По его словам, российские военнослужащие продолжают вытеснять ВСУ с их позиций в городе.

6 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС о том, что 5 февраля украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях.

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