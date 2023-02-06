Киев, 7 февраля, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Российские войска взяли под контроль больше трети города Артемовск (ДНР), утверждает офицер ВСУ Денис Ярославский, слова которого приводит киевское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

По его словам, ситуация в населенном пункте остается напряженной. Ярославский признал, что российские военные имеют хороший боевой опыт, а ВСУ сталкиваются с трудностями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВС России смогли закрепиться на севере и востоке Артемовска. По его словам, российские военнослужащие продолжают вытеснять ВСУ с их позиций в городе.

6 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил ТАСС о том, что 5 февраля украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях.