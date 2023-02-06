Анкара, 7 февраля, 2023, 02:34 — ИА Регнум. Турецкие военнослужащие принимают активное участие в спасательных работах в зоне землетрясения, сообщает 6 февраля информационное агентство Anadolu.

msb.gov.tr Хулуси Акар в зоне бедствия

Министр обороны Турции Хулуси Акар посетил пострадавшие районы в провинции Хатай. По его словам, в поисково-спасательных работах участвуют 3500 военнослужащих турецкой армии, включая бойцов отрядов спецназа.

Акар заявил, что в ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы военно-транспортные самолёты и беспилотные летательные аппараты. К данному моменту 17 самолётов совершили 73 вылета из Стамбула, Измира и Анкары в Газиантеп и Адану. Также в спасательной операции задействованы специально подготовленные собаки.

Напомним, что 6 февраля в Турции и Сирии произошло сильное землетрясение, повлекшее за собой разрушения и жертвы.