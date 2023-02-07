Вучич заявил, что Западу остаётся лишь мечтать о признании Белградом независимости Приштины

Белград, , 02:09 — REGNUM Странам Запада и косовоалбанским властям остаётся лишь мечтать о признании Белградом независимости Приштины. Такое заявление сделал глава Сербии Александр Вучич 6 февраля в своём обращении к гражданам страны в социальных сетях.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Своё заявление Вучич сделал перед встречей за закрытыми дверями со спецпредставителем Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

«Взаимное признание?! Мечтайте! Да здравствует Сербия!» — сказал Вучич.

После встречи с Лайчаком президент Сербии отметил, что разговор был открытым и дружеским и сопроводил запись фотографией с рукопожатием.

Напомним, спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Лайчак прибыл в Белград 6 февраля. Перед этим он совершил визит в Приштину, где встретился с премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сербии Вучич заявил о своей готовности быть кандидатом на досрочных парламентских выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич заявил, что готов стать кандидатом в премьер-министры Сербии