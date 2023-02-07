Стратег минобороны Австрии Райснер: солдаты НАТО уже находятся на Украине

Вена, , 02:04 — REGNUM НАТО не требуется направлять своих солдат для помощи ВСУ, поскольку натовские военнослужащие уже находятся на Украине в качестве наемников, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер 6 февраля на пресс-конференции.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Так он ответил на вопрос о том, кто будет управлять танками передвигаемыми Киеву — солдаты НАТО или украинские военные. Райснер также напомнил, что в статусе наемников уволившиеся со службы солдаты из Австрии или из стран НАТО не могут считаться представителями вооруженных сил этих государств.

Кроме того, полковник заявил, что на Украине воюет большое количество наемников, и речи о военнослужащих НАТО на украинской территории не идет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией и блок, главным образом, нацелен на перевооружение.

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