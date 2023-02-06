В Турцию и Сирию вылетели четыре самолёта со спасателями МЧС
МЧС России отправило самолёты со спасателями в Турцию и Сирию
Анкара, 7 февраля, 2023, 02:11 — ИА Регнум. В Турцию и Сирию вылетят четыре самолёта МЧС России, сообщает 6 февраля пресс-служба МЧС России.
Глава МЧС России Александр Куренков отправил российских спасателей в пострадавшие от землетрясения страны по прямому поручению президента Владимира Путина.
Самолёты доставят в зону землетрясения спасателей аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер». В состав группировки входят семь кинологических расчётов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших.
Кроме того, вслед за спасателями отправится аэромобильный госпиталь МЧС. На его базе более 40 специалистов МЧС России будут оказывать пострадавшим квалифицированную медицинскую помощь.
Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, приведшее к многочисленным жертвам.