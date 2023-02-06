Анкара, 7 февраля, 2023, 02:11 — ИА Регнум. В Турцию и Сирию вылетят четыре самолёта МЧС России, сообщает 6 февраля пресс-служба МЧС России.

Sergey Kustov Самолёт Ил-76 МЧС

Глава МЧС России Александр Куренков отправил российских спасателей в пострадавшие от землетрясения страны по прямому поручению президента Владимира Путина.

Самолёты доставят в зону землетрясения спасателей аэромобильного отряда «Центроспас» и центра «Лидер». В состав группировки входят семь кинологических расчётов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений. Они оснащены всем необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших.

Кроме того, вслед за спасателями отправится аэромобильный госпиталь МЧС. На его базе более 40 специалистов МЧС России будут оказывать пострадавшим квалифицированную медицинскую помощь.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло разрушительное землетрясение, приведшее к многочисленным жертвам.