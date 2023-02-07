Ведущий телеканала LCI Пюжадас: экономическая тактика властей России разрушила планы Запада

Париж, , 01:14 — REGNUM Экономика России не только смогла выстоять под ударами западных санкций, но и может в ближайшие два года продемонстрировать такой уровень роста, которого не будет у США и ЕС, заявил 6 февраля в эфире французского телеканала La Chaîne Info ведущий Давид Пюжадас.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так он оценил обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по ситуации в РФ. В январском документе учреждения был улучшен прогноз по российской экономике.

Пюжадас выразил изумление по поводу того, что последние прогнозы МВФ по России указывают на прямо противоположный сценарий тому, что планировалось Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля издание The Cristian Science Monitor написало о том, что западные санкции не оставили Россию без иностранных брендов из России, а планы США и Европы не смогли отрезать РФ от остального мира.

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