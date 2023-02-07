Саакашвили: я — личный пленник Путина и скоро умру в тюрьме
Тбилиси, 7 февраля 2023, 01:34 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 6 феврале на своей странице в соцсети объявил себя «личным пленником» Владимира Путина.
В начале своего поста Саакашвили заявил, что если он останется в грузинской тюрьме, то он обязательно там умрёт.
Затем он обвинил в своих злоключениях персонально президента России.
«Я — личный пленник Путина. По его приказу меня травили, пытали и продолжают издеваться», — сказал Саакашвили.
В качестве доказательства Саакашвили привёл тот факт, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в последние несколько недель в своих интервью якобы очень хвалил нынешнее правительство Грузии и критиковал бывшего грузинского президента.
Напомним, что грузинский суд отказался освободить Саакашвили из заключения по состоянию здоровья.
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