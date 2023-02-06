Вашингтон, 7 февраля, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Отношение Вашингтона к Пекину после инцидента с воздушным шаром не изменилось, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби 6 февраля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что Соединенные Штаты видят в Китае стратегического конкурента, но по-прежнему хотят избежать конфликта с КНР. Кирби также назвал отношения двух стран «одними из самых значимых в мире».

Кроме того, координатор добавил, что инцидент не улучшил отношения, сорвав визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел КНР Китая Се Фэн заявил, американские военные, сбив китайский аэростат, ударили по процессу нормализации двусторонних отношений.