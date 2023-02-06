В штурмовые добровольческие части МВД Украины набрали 8000 человек
МВД Украины формирует добровольческие соединения, предназначенные для наступления
Киев, 7 февраля, 2023, 00:45 — ИА Регнум. На Украине продолжается запись добровольцев в так называемую «Гвардию наступления», сообщает 6 февраля пресс-служба украинского правительства.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на сегодняшний день заявки подали более восьми тысяч человек. По его словам, больше всего добровольцев записалось в национальную гвардию, поэтому там создано и больше всего бригад — шесть. Ещё по одной бригаде создано в национальной полиции и государственной пограничной службе.
Клименко сказал, что набор, проходящий по принципу «индивидуального подхода», будет продолжаться в течение 60 дней. Добровольцы, по его словам, будут служить именно в тех подразделениях, которые сами выберут.
Он также добавил, что «Гвардия наступления» будет ориентирована на наступление и на «освобождение территорий».
Напомним, что создание «Гвардии наступления», то есть добровольческих бригад, предназначенных для введения штурмовых наступательных действий, было объявлено МВД Украины. Всего киевские власти намерены набрать 32 тысячи добровольцев.