Министр обороны Нидерландов назвала сумму военной помощи Украине со стороны королевства

Амстердам, , 00:24 — REGNUM Общая сумма военной помощи, выделенной Украине Нидерландами, достигла €1,07 млрд, сообщила 6 февраля министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента).

НАТО и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, данные актуальны на 24 января. Глава ведомства отметила, что еще в середине декабря размер нидерландской помощи Киеву составлял €987 млн.

Оллонгрен также написала, что Нидерланды передали Украине военную технику и оборудование на сумму в €463,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января голландское издание NL Times со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру распространило информацию о том, что королевство изучает вариант поставки Киеву истребителей F-16.

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