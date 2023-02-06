Амстердам, 7 февраля, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Общая сумма военной помощи, выделенной Украине Нидерландами, достигла €1,07 млрд, сообщила 6 февраля министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в письме Палате представителей страны (нижней палате парламента).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По ее словам, данные актуальны на 24 января. Глава ведомства отметила, что еще в середине декабря размер нидерландской помощи Киеву составлял €987 млн.

Оллонгрен также написала, что Нидерланды передали Украине военную технику и оборудование на сумму в €463,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января голландское издание NL Times со ссылкой на министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру распространило информацию о том, что королевство изучает вариант поставки Киеву истребителей F-16.