В Турции после землетрясения под руинами отеля остаются 43 русскоговорящих гида-историка

Анкара, , 00:15 — REGNUM Часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции остаётся под завалами отеля Isias Hotel в городе Адыяман после землетрясения в Турции. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что по данным, полученным от профильных турецких СМИ, а также от источников в туристической индустрии Турции, в отеле Isias Hotel в городе Адыяман остаются под завалами 43 русскоговорящих гида-историка, прибывших в город в рамках профессионального образования.

На месте отеля ведутся поисково-спасательные работы. Сообщается как минимум о четырёх разрушенных отелях, расположенных в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше, Антакье. В двух отелях жили спортивные команды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным АТОР, среди пострадавших от землетрясения в Турции нет российских организованных туристов.

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