Париж, 7 февраля, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Около миллиона человек может принять участие в демонстрациях протеста во Франции, сообщает 6 февраля газета Figaro.

Domenjod Французский полицейский спецназ

Ввиду того, что к протестующим могут примкнуть ультралевые радикалы, правительство опасается возникновения серьёзных массовых беспорядков. Поэтому порядок при проведении уличных акций будут обеспечивать 11 000 полицейских из спецподразделений. Четыре тысячи из них будут сосредоточены в столице страны Париже.

Напомним, что предложенный правительством Элизабет Борн проект пенсионной реформы, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию, вызвал сильное недовольство во Франции.

Общенациональные дни протеста, сопровождаемые массовыми демонстрациями, уже проходили 19 и 31 января. Третий общенациональный день протеста состоится 7 февраля.