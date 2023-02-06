В Израиле девять человек пострадали от шторма «Барбара»

Тель-Авив, Израиль, , 23:59 — REGNUM Как минимум девять человек, включая двоих детей, пострадали от шторма «Барбара» в Израиле. Об этом 6 февраля сообщает Times of Israel.

Шторм Иван Шилов © ИА REGNUM

Зимний шторм «Барбара» обрушился на Израиль 6 февраля. По всей стране с вечера 5 февраля были приведены в состояние готовности службы спасения и пожарные. В разных концах Израиля пострадали девять человек, в том числе мальчик 11-ти лет и девочка-подросток 13-ти лет. Дети получили травмы от упавших деревьев.

По прогнозам метеорологов, высота волн у побережья Израиля может достигнуть высоты восьми метров.