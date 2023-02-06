Вашингтон, 6 февраля 2023, 23:57 — REGNUM Время играет против Украины, поскольку Киев не успеет получить от Запада тяжелые вооружения в случае возможного наступления со стороны Вооруженных сил России, заявил в интервью телеканалу CNN 6 января бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

Филип Бридлав
Филип Бридлав
U. S. Embassy Moldova

Так генерал ответил на вопрос журналистов, тревожит ли его тот факт, что западные страны могут не поставить ВСУ тяжелое вооружение в течение нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал Newsweek написал о том, что Украина может не дождаться желаемого эффекта от танков, которые обещаны Западом Киеву.

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