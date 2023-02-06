Вашингтон, 6 февраля, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Время играет против Украины, поскольку Киев не успеет получить от Запада тяжелые вооружения в случае возможного наступления со стороны Вооруженных сил России, заявил в интервью телеканалу CNN 6 января бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.

U. S. Embassy Moldova Филип Бридлав

Так генерал ответил на вопрос журналистов, тревожит ли его тот факт, что западные страны могут не поставить ВСУ тяжелое вооружение в течение нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал Newsweek написал о том, что Украина может не дождаться желаемого эффекта от танков, которые обещаны Западом Киеву.