Анкара, 6 февраля, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило две тысячи человек. Об этом 6 февраля сообщил журналистам представитель правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По последним данным, число погибших в результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше составило 2316 человек, пострадало 13 293 человека.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло рано утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш наюго-востоке Турции. От подземных толчков пострадали также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило тысячу человек. После первого мощного толчка было зарегистрировано множество афтершоков, а также новые землетрясения магнитудой более 7,6.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с землетрясением объявил в стране общенациональный семидневный траур.