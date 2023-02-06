Киев, 6 февраля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. В Киеве рассчитывают на существенную помощь Сеула в восстановлении энергетического сектора Украины, сообщает 6 февраля пресс-служба украинского правительства.

Министерство энергетики Украины Герман Галущенко и Ким Хён Тэ

Об этом на встрече с послом Южной Кореи Ким Хён Тэ заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министр проинформировал южнокорейского посла о состоянии энергетической системы Украины после массированных ракетных атак, также акцентировал внимание на том, что Украина, как и Южная Корея, имеет «непредсказуемых стран-соседей, которые своими действиями угрожают ядерной и радиационной безопасности всего мира».

Галущенко поблагодарил южнокорейское правительство за восемь гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием общим весом около 105 тонн, которые уже поступили на Украину.

Министр считает атомную энергетику и развитие возобновляемых источников энергии перспективными направлениями сотрудничества между Киевом и Сеулом.

Киев также предложил наладить сотрудничество для обмена информацией о технологиях защиты и безопасности украинских и южнокорейских энергообъектов.

Посол Ким Хён Тэ подтвердил намерения Сеула и дальше поддерживать украинский энергетический сектор, подчеркнув заинтересованность южнокорейской стороны участвовать в средне — и долгосрочных проектах по восстановлению и обновлению украинской энергетики.

Напомним, что Киев уже получил значительную иностранную помощь для восстановления повреждённой украинской энергоинфраструктуры