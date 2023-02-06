В Выборге Ленинградской области произошел пожар в ресурсном центре, эвакуировали 36 детей

Выборг, Ленинградская область, , 23:28 — REGNUM Пожар вспыхнул в ресурсном центре в городе Выборг Ленинградской области, в результате чего были эвакуированы 36 воспитанников заведения, 6 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пожар Pexels

Возгорание началось в раздевалке, находящейся на 2 этаже здания. Огонь успел охватить площадь в менее чем 10 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать. Дети были эвакуированы в ближайшее здание детского сада. В ходе происшествия никто не пострадал. Администрация региона пообещала оказать центру всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в здании Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге произошел пожар. Здание самостоятельно покинули сто человек.

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