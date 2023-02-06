В Перу 27 человек были приговорены к тюремным срокам за вандализм во время протестов

Лима, , 23:26 — REGNUM Всего 27 человек были приговорены к тюремным срокам в Перу за акты вандализма, совершённые во время протестных акций в стране. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба МВД страны.

Перу (протест) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что все осужденные получили тюремные сроки длительностью более трёх лет. Кроме того, суд обязал всех, признанных виновными в совершении актов вандализма, выплатить штраф в размере более 13 тыс. долларов.

Также сообщается, что ещё 22 человека были приговорены к предварительному заключению на срок от одного месяца до 18 месяцев на время, пока будет идти расследование.

Напомним, протестные акции в Перу продолжались с середины декабря 2022 года. Протестующие требуют отставки действующего президента страны Дины Болуарте, а также конгресса и проведения досрочных выборов главы государства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Перу Дина Болуарте выразила сожаление по поводу того, что конгресс Перу отказался перенести дату и ускорить кампанию по проведению президентских выборов. Данное предложение было выдвинуто самой Болуарте.

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