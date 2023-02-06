Белый дом не располагает данными о поставках китайского оружия в зону СВО

Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Официальный Вашингтон не имеет сведений о поставках китайского оружия в Россию для использования его в СВО. Об этом 6 февраля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что Китай предоставлял вооружения или системы поражающего действия России. У меня нет ничего относительно этого», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о возможности подобных поставок.

Напомним, что западные политики и средства массовой информации неоднократно обвиняли Иран и Северную Корею в поставках значительного количества оружия и боеприпасов в зону СВО.

И Тегеран, и Пхеньян эти обвинения категорически отвергли.

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