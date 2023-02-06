Вашингтон, 6 февраля, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон не имеет сведений о поставках китайского оружия в Россию для использования его в СВО. Об этом 6 февраля на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги России и Китая

«У меня нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что Китай предоставлял вооружения или системы поражающего действия России. У меня нет ничего относительно этого», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о возможности подобных поставок.

Напомним, что западные политики и средства массовой информации неоднократно обвиняли Иран и Северную Корею в поставках значительного количества оружия и боеприпасов в зону СВО.

И Тегеран, и Пхеньян эти обвинения категорически отвергли.