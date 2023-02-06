Председатель Евросовета Мишель пригласил Зеленского на саммит ЕС в Брюссель

Брюссель, , 23:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить саммит ЕС, который пройдет с 9 по 10 февраля в Брюсселе. Об этом написал в своем микроблоге 6 февраля официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что предложение поступило от председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Лейтс добавил, что для обеспечения безопасности детали поездки Зеленского раскрываться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал, что властям США выгодно стремление Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен включить Украину в состав Евросоюза.