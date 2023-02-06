Брюссель, 6 февраля, 2023, 23:09 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить саммит ЕС, который пройдет с 9 по 10 февраля в Брюсселе. Об этом написал в своем микроблоге 6 февраля официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

Он отметил, что предложение поступило от председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Лейтс добавил, что для обеспечения безопасности детали поездки Зеленского раскрываться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо написал, что властям США выгодно стремление Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен включить Украину в состав Евросоюза.