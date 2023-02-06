Лондон, 6 февраля, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс, занимавшая должность главы правительства лишь 44 дня, заявила, что хотела бы оставаться членом парламента, но занять пост премьера снова у неё нет желания. Об этом политик сообщила 6 февраля в интервью журналу Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Как пояснила Трасс, она, вне всякого сомнения, и в дальнейшем хотела бы принимать активное участие в продвижении политики «экономического стимулирования» и остаться членом парламента.

Экс-премьер выразила уверенность в будущем Британии и в будущем консервативной партии, однако призналась, что у неё нет «отчаянного желания» вернуться в офис премьер-министра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывшие премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс намерены вернуться в большую политику. Именно поэтому со стороны бывших глав правительства постоянно слышны критические замечания в адрес действующего правительства. При этом Трасс избрала основной мишенью для критики экономическую сферу, а Джонсон чаще критикует внешнюю политику, в частности, вопросы, касающиеся ситуации на Украине.