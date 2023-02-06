В Риге рассматривают возможность лишить российского миллиардера латвийского гражданства

Рига, , 23:03 — REGNUM Российский бизнесмен Пётр Авен может быть лишён гражданства Латвии, сообщает 6 февраля агентство LETA.

Петр Авен Администрация президента России

Об этом журналистам заявили в латвийском МВД. В настоящее время служба госбезопасности изучает основания, имеющиеся для возможного лишения Авена гражданства.

Полицейское ведомство отметило, что проверка в отношении Авена проводится уже на протяжении некоторого времени, и вскоре Рига вынесет официальный вердикт по этому вопросу.

Напомним, что в соответствии со внесёнными в апреле 2022 года поправками в закон о гражданстве Латвии, лица, «поддерживающие» проведение СВО, могут быть лишены латвийского паспорта. Авен же в феврале прошлого года был внесён в санкционные списки Европейского союза.

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