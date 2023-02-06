Рига, 6 февраля, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Пётр Авен может быть лишён гражданства Латвии, сообщает 6 февраля агентство LETA.

Администрация президента России Петр Авен

Об этом журналистам заявили в латвийском МВД. В настоящее время служба госбезопасности изучает основания, имеющиеся для возможного лишения Авена гражданства.

Полицейское ведомство отметило, что проверка в отношении Авена проводится уже на протяжении некоторого времени, и вскоре Рига вынесет официальный вердикт по этому вопросу.

Напомним, что в соответствии со внесёнными в апреле 2022 года поправками в закон о гражданстве Латвии, лица, «поддерживающие» проведение СВО, могут быть лишены латвийского паспорта. Авен же в феврале прошлого года был внесён в санкционные списки Европейского союза.