Париж, 6 февраля, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Украина необоснованно использует западные поставки, на что указывает коррупционный скандал, который разгорелся в Киеве, написал в своем микроблоге 6 февраля лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Он напомнил, что в этом деле фигурирует украинский министр обороны Алексей Резников. Политик призывал прекратить все поставки для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Аудиторская служба Украины проводит проверку по делу о закупках продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам. Лидер фракции партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахмия в своем телеграм-канале написал о том, что украинский парламент рассмотрит вопрос об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины.

Депутат добавил, что Резников может возглавить министерство стратегических отраслей промышленности, а главой минобороны станет руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов.