Киев, 6 февраля, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что важности получения Киевом первой эскадрильи иностранных боевых самолётов, сообщает 6 февраля пресс-служба украинского правительства.

orayan82 Истребитель F-16

Кулеба сказал, что не имеет значения, какие именно самолёты вначале поступят на вооружение ВСУ: американский F-16, шведский Grippen, французские Mirage, Rafale или европейский Eurofighter.

«Важно открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую модель делать основную ставку», — подчеркнул он.

Кулеба отметил, что на сегодняшний день, с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания, базовой моделью для Украины является американский F-16. В то же время, не обязательно именно эта модель станет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина. Важно разблокировать предоставление иностранных боевых самолетов как таковых.

Министр заявил, что вся киевская власть работает единой командой над решением этого вопроса, и он не сомневается, что Запад, в итоге, поставит Киеву боевые самолёты.

Кулеба добавил, что западные барьеры в предоставлении Украине боевых самолетов являются «психологическими». Он напомнил, что такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО HIMARS, ЗРК «Patriot» и западных танков, но дипломатической команде Владимира Зеленского все же удалось преодолеть барьеры и разблокировать поставки этих типов вооружения.

«Украина уже собрала такой танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении Leopard, Challenger, Abrams и мы работаем над получением французских танков Leclerc. Здесь главное открыть позицию», — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД заявил, что никакие опасения стран Запада по предоставлению Украине предыдущих типов вооружения не оправдались. По его мнению, так же не оправдаются страхи и опасения относительно предоставления Украине иностранных боевых самолетов, поэтому решение следует принимать как можно скорее.

Напомним, что восточноевропейские страны НАТО уже передали Киеву значительное количество самолётов советского производства, стоявших у них вооружении.