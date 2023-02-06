Париж, 6 февраля, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Движение общественного транспорта ограничат на фоне третьей с начала года забастовки против пенсионной реформы в Париже. Об этом 6 февраля сообщает Автономное управление парижского транспорта (RATP).

Давид Сикейрос. Забастовка

RATP опубликовало график движения поездов метро и автобусов на 7 февраля, — день, на который запланирована массовая протестная акция. В частности, более 30 станций метро будут закрыты в течение всего дня, а на большинстве остальных станций движение поездов ограничат. На некоторых ветках останется курсировать только 50% от обычного для буднего дня количества поездов.

На автобусных маршрутах отменят около 20% от общего числа данного вида транспорта. Также будет сокращено количество городских электричек, на линии А — до 60% от обычного количества, на линии В — до 50%.

Кроме того, будет затронут и график движения поездов регионального и международного направлений. По данным Национальной компании железных дорог (SNCF), каждый второй скоростной поезд во Франции будет отменён в связи с участием в забастовке работников железнодорожного транспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции профсоюзы автономного агентства парижского транспорта призывают к новым забастовкам против пенсионной реформы 7 и 11 февраля.