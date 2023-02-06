Замкомандующего Белоруссии Булавко заявил о росте числа полетов авиации НАТО у границ республики

Минск, , 22:26 — REGNUM Интенсивность полетов военной авиации стран Запада у границ Белоруссии растет, заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил республики Анатолий Булавко 6 февраля в эфире телеканала СТВ.

Авиация НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, раньше белорусские военные фиксировали от 30 до 70 полетов ежемесячно, а на прошлой неделе таких случаев было выявлено свыше 140. Булавко отметил, что треть вылетов касаются разведывательной авиации, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

При этом, как подчеркнул замкомандующего, в рамках остальных вылетов западные летчики осваивают воздушное пространство возле границ Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля газета Le Monde написала о том, что истребители НАТО продолжают совершать вылеты по перехвату российских самолетов над акваторией Балтийского моря.