Вопреки прогнозам цены в марте на нефть из Саудовскую Аравию повысятся

Эр-Рияд, , 22:31 — REGNUM Крупнейший экспортёр нефти, Саудовская Аравия, подняла мартовские цены на нефть, сообщает 6 февраля Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Повышение цен коснётся потребителей из Азии, Европы и США. Официальная отпускная цена барреля нефти сорта Arab Light в марте будет на $2 выше стоимости бенчмарка Oman-Dubai. Это на $0,2 больше, чем было в феврале.

С сентября 2022 года цена для этого сорта нефти повысилась в первый раз.

Повышение цены вступает в противоречие с опросом трейдеров и нефтепереработчиков, проведённым Bloomberg ранее. Согласно ему, цена, наоборот, должна была уменьшиться на $0,2.

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